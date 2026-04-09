Stop violenza | estetiste e parrucchieri diventano sentinelle a Verona

A Verona, alcune associazioni stanno avviando un progetto formativo rivolto a parrucchieri ed estetiste, con l’obiettivo di renderli punti di riferimento per le donne che subiscono violenza. L’iniziativa coinvolge aziende del settore e organizzazioni non profit, che collaborano per sensibilizzare e preparare i professionisti a riconoscere e segnalare situazioni di abuso. Il programma intende offrire strumenti pratici per intervenire e supportare le vittime.

A Verona, Confartigianato Imprese, Soroptimist Club International e Telefono Rosa lanciano un programma formativo per trasformare parrucchieri ed estetiste in presidi di aiuto contro gli abusi femminili. L’iniziativa nasce per sfruttare il legame di confidenza che si instaura durante i trattamenti di bellezza. Gli operatori del benessere diventeranno figure capaci di intercettare segnali di pericolo e offrire supporto discreto a chi subisce violenze. Cristina Scurtu, al vertice di Confartigianato Benessere Verona, spiega che questi locali sono centri nevralgici per donne e ragazze. La loro posizione permette di cogliere dettagli invisibili di relazioni tossiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop violenza: estetiste e parrucchieri diventano sentinelle a Verona Lupo a Ferrara: via al monitoraggio, i cittadini diventano sentinelleIl 27 marzo 2026 ha segnato l’avvio formale di un progetto di monitoraggio del lupo nel territorio ferrarese, presentato dal vicesindaco Alessandro... Leggi anche: Il quartiere reagisce alla violenza. Novoli, cittadini e sentinelle. Nasce il comitato Villa Demidoff Argomenti più discussi: Violenza di genere, cinque incontri e una serata con la criminologa Bruzzone; Sulle Dolomiti venti modelle in rosso lanciano un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne. Telefono Rosa e acconciatori danno un taglio alla violenza sulle donneAcconciatori ed estetiste diventano Sentinelle: a Verona il benessere si allea contro la violenza sulle donne ... veronaoggi.it Stop alla violenza sulle donne: serata informativa al cinema teatro San Martino di Levane con il personale del 118 ASL Toscana sud estArezzo, 2 dicembre 2025 – Stop alla violenza sulle donne: serata informativa al cinema teatro San Martino di Levane con il personale del 118 ASL Toscana sud est. Appuntamento giovedì 4 dicembre alle ... lanazione.it STOP AL BULLISMO La violenza si combatte con la consapevolezza. Mercoledì 8 Aprile 2026 Ore 17:00 Sala UIL Taranto “Sandro Pertini” - piazzale Bestat, 2 - 3º piano Lo Sportello Famiglia “Tiziana Resta” organizza un importante seminario di confr - facebook.com facebook