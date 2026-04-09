Il prossimo fine settimana, in più di 150 città italiane, si terrà una mobilitazione per sensibilizzare sulla prevenzione della Shaken Baby Syndrome. L'iniziativa mira a informare i genitori e i caregiver sui rischi legati a questa forma di violenza, che può causare danni neurologici irreversibili ai neonati. L'evento si svolge con l'obiettivo di ridurre gli episodi di scuotimento e di promuovere pratiche di cura più sicure.

Per prevenire gravi danni neurologici ai neonati, il prossimo fine settimana vedrà una mobilitazione massiccia in oltre 150 città italiane. L’11 e il 12 aprile 2026, Terre des Hommes e la Simeup (Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica) collaboreranno per le Giornate nazionali dedicate alla sensibilizzazione contro la Sindrome del bambino scosso, con l’obiettivo di fornire supporto concreto alle famiglie nei momenti di massima tensione emotiva. Il progetto, che prende il nome di Non scuoterlo!, mira a trasformare la consapevolezza in un vero paracadute sociale. La campagna punta infatti a spiegare come quel picco di esasperazione che può colpire chi accudisce un piccolo davanti a un pianto inconsolabile non debba mai degenerare in un gesto traumatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop alla Shaken Baby: 150 città per proteggere i neonati

Rapine in stazione. Due mesi di violenze. Stop alla baby-gangQuattro rapine e tentate rapine commesse tra ottobre e novembre 2025 a danno di coetanei, in prevalenza minorenni, nei pressi e all’interno delle...

Palazzetto del Nuoto: una mattinata per i neonati con il Baby Acquatic’s DayArezzo, 16 gennaio 2026 – Una mattinata dedicata ai più piccoli al Palazzetto del Nuoto di Arezzo.

Temi più discussi: Cos'è la Shaken baby sindrome e perché può essere fatale per i neonati; Picerno, Latronico: La Sindrome del Bambino Scosso si può prevenire ed evitare!. L'iniziativa; Il San Carlo aderisce alla Giornata nazionale di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso | Basilicata; Sindrome Bambino Scosso, fatale 1 caso su 4. Giornate Nazionali Terre des Hommes.

L'Asl CN2 aderisce alla campagna nazionale contro la Shaken Baby SyndromeL'ASL CN2 partecipa alla campagna nazionale di prevenzione della Shaken Baby Syndrome, organizzando due punti informativi sabato 11 aprile ad Alba (Piazza Michele Ferrero) e Bra (Via Cavour, davanti ... cuneodice.it

11 e 12 aprile 2026 Giornate nazionali di prevenzione della Shaken Baby SindromeOltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione. L’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Sco ... mediterranews.org

Sindrome del bambino scosso, giornata di sensibilizzazione in 150 piazze. L'11 e il 12 aprile l'iniziativa promossa da Terre des Hommes e Simeup In un caso su quattro può causare il coma o la morte, ma è ancora poco conosciuta in Italia la 'shaken baby syn - facebook.com facebook

Un’analisi dei casi italiani degli ultimi anni fotografa dimensioni e caratteristiche della Shaken Baby Syndrome: una condizione rara ma con conseguenze spesso gravi, che colpisce soprattutto nei primi mesi di vita. I dati evidenziano l’importanza della prevenz x.com