L’azienda specializzata in macchine da caffè professionali ha recentemente portato a termine la prima edizione di un progetto dedicato alla macinatura, chiamato Grind Chronicles. Questa iniziativa ha coinvolto un settore spesso considerato secondario, portando alla luce pratiche e innovazioni che puntano a migliorare la qualità del prodotto finale. Il progetto rappresenta un passo importante per l’azienda, che mira a rivedere le prospettive e le pratiche nel settore delle macinature.

Quello che sembrava impossibile è stato fatto, e con successo! Cimbali Group, azienda leader nel settore delle macchine da caffè professionali, ha da poco concluso la prima edizione di Grind Chronicles, un coraggioso progetto interamente dedicato alla macinatura professionale. Abbiamo più volte avvicinato il caffè su queste pagine partendo quasi sempre dal prodotto finale, e quindi dalla materia prima stessa. Chiacchierando con gli organizzatori, e avendo partecipato come spettatori a questa due giorni tenutasi presso il flagship del gruppo in via Forcella a Milano, abbiamo capito quanto l’universo della tazzina si espanda ben oltre la bevanda e arrivi ad abbracciare parti di filiera imprescindibili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Stop alla macinatura di serie B, è tempo di cambiare prospettiva

Leggi anche: Giovane, il brasiliano accostato alla Juve potrebbe cambiare maglia: un club di Serie A sta lavorando ad uno scambio

Ninja Luxe: 3 funzioni, 25 livelli di macinatura e latte perfettoLa macchina da caffè Ninja Luxe Premier è stata lanciata sul mercato italiano al prezzo di 359€, offrendo una soluzione completa per la preparazione...

Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics

Si parla di: Cronache di caffè | Stop alla macinatura di serie B, è tempo di cambiare prospettiva.

Due giorni di approfondimenti e dimostrazioni dedicati a questo tema ci hanno fatto capire quanto sia, di fatto, protagonista invisibile di ogni nostra tazzinaDue giorni di approfondimenti e dimostrazioni dedicati a questo tema ci hanno fatto capire quanto sia, di fatto, protagonista invisibile di ogni nostra tazzina ... linkiesta.it

Stop alla carne di cavallo, rivolta a Verona: «Uccide la nostra tradizione e la nostra identità gastronomica»Il centrodestra veronese dice no alla proposta di legge che vorrebbe lo stop alla macellazione della carne di cavallo. Il disegno di legge, presentato in Parlamento da Michela Brambilla, di Noi ... corrieredelveneto.corriere.it