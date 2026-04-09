Stop ai falsi artigiani | sanzioni pesanti abusa del nome

Da martedì 7 aprile, l’utilizzo delle parole legate all’artigianato è vietato a chi non è iscritto all’apposito Albo. Le nuove norme prevedono sanzioni pesanti per chi abusa del termine, che diventa riservato esclusivamente alle imprese certificate. La modifica riguarda tutte le attività che si occupano di arti e mestieri, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza nel settore.

Dalla giornata di martedì 7 aprile, l’utilizzo delle definizioni relative all’artigianato è diventato un privilegio riservato esclusivamente alle imprese iscritte all’apposito Albo. La nuova normativa, contenuta nella legge annuale per le piccole e medie imprese, stabilisce che i termini artigianale e artigianato possono essere impiegati solo da chi produce beni o servizi seguendo criteri di autentica lavorazione diretta, introducendo sanzioni pesanti che possono raggiungere l’1% del fatturato totale con un limite minimo di 25mila euro. La difesa dell’autenticità contro il marketing creativo. Il cambiamento normativo segna la fine di un periodo caratterizzato da un uso poco rigoroso di etichette che spesso non corrispondevano alla realtà produttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop ai falsi artigiani: sanzioni pesanti abusa del nome Stop ai falsi artigiani: ora scatta la sanzione per chi "inganna" gli acquirentiUna norma per mettere un freno ai falsi artigiani in Puglia, con tanto di multa per chi si spaccia per tale. Leggi anche: Multe ai falsi artigiani: una vittoria della Cna Temi più discussi: Stop ai falsi artigiani: una nuova legge blinda il nome. Sanzioni record da 25mila euro; Stop ai falsi artigiani: ora scatta la sanzione per chi inganna gli acquirenti; Stop ai falsi artigiani: dal 7 aprile scattano multe a partire da 25mila euro; Stop ai falsi artigiani, nuove regole e sanzioni fino all’1% del fatturato. Stop ai falsi artigiani: ora scatta la sanzione per chi inganna gli acquirentiLa Puglia apripista già dal 2023: solo chi è iscritto all'Albo può fregiarsi della denominazione artigianale. Michele Dituri, Confartigianato: Il corretto uso di questi termini è essenziale per con ... brindisireport.it Stop ai finti artigiani: dal 7 aprile svolta storica voluta da ConfartigianatoUna norma per mettere un freno ai falsi artigiani. Per effetto delle previsioni di cui all’art. 16 della Legge 34 dell’11 marzo 2026 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), dal 7 aprile prossim ... manfredonianews.it I sindacati proclamano lo stop per limitare le aperture nei giorni “rossi”. In studio il segretario Cisl Lavia, in collegamento Vercelli della Filcams Cgil e il sociologo D'Ascola. Appuntamento alle 13 su LaC Tv - facebook.com facebook #Meloni: se crisi Medioriente continua ragionare su stop patto stabilità x.com