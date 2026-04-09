Stellantis in tribunale contro Trasnova Vuole fermare gli scioperi degli operai

Stellantis ha presentato una causa in tribunale contro Trasnova, accusandola di voler bloccare gli scioperi degli operai. Le proteste, secondo l’azienda, stanno causando ritardi nel passaggio di consegne tra le parti. Inoltre, Stellantis sostiene che l’azienda appaltatrice avrebbe adottato un atteggiamento ostile e ostacolante nei confronti delle mobilitazioni dei lavoratori. La disputa riguarda dunque le conseguenze delle proteste e le modalità di gestione delle consegne.

Le mobilitazioni delle operai? Rallentano il passaggio di consegne. E finanche l’azienda appaltatrice avrebbe un atteggiamento “ostruzionistico”. Così Stellantis scatena una guerra legale contro Trasnova, impresa che per conto del gruppo franco-italiano si occupa di logistica e la cui commessa scadrà tra venti giorni. Una vicenda che coinvolge oltre 200 lavoratori, senza lavoro dal prossimo 30 aprile dopo la decisione del costruttore di automobili di internalizzare il servizio. Ora, a una vertenza già dolorosa, si aggiunge la mossa di Stellantis, denunciata da Trasnova in una lettera indirizzata a ministeri, industriali, sindacati e alle Regioni in cui opera all’interno degli stabilimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis in tribunale contro Trasnova. “Vuole fermare gli scioperi degli operai” Stellantis Pomigliano, Trasnova licenzia 53 operai, è scaduta la proroga: “Fico ci aiuti”La società di logistica che lavora per Stellantis ha annunciato la ripresa dei licenziamenti congelati un anno fa. Salvini vuole bloccare gli scioperi degli aerei e rinviarli a dopo le OlimpiadiMatteo Salvini è pronto a bloccare gli scioperi del trasporto aereo del 16 febbraio e 7 marzo e a rinviare tutto dopo i Giochi Olimpici e...