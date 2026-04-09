Nella serata di mercoledì, il film con Julia Roberts e Richard Gere trasmesso su Rai1 ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori. Contestualmente, programmi come

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere conquistare una media di 2.299.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit segna 1.867.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 STEP - Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino diverte 1.971.000 spettatori pari al 14.5%, vincendo la serata in percentuale. Su Tv8 la Champions League con la partita Barcellona-Atletico Madrid intrattiene 1.348.000 spettatori (6.8%). Sul Nove lo spettacolo Terrybilmente Divagante con Teresa Mannino fa ridere 381.000 spettatori con il 2.3%. Per l'approfondimento: su Rai3 Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stefano De Martino supera anche Pretty Woman. Bene chi l'ha visto? e la Champions

Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 8 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Pretty Woman torna su Rai 1 per la 34ª volta: il rito TV che sfida Stefano De MartinoDal 1992, anno della sua prima tv, Pretty Woman è diventato la più intramontabile delle repliche Rai, con un solo passaggio al pomeriggio e uno su...

Temi più discussi: Ascolti Tv: vince Le donne della Bibbia. Stefano De Martino supera Gerry Scotti; Ascolti tv ieri 6 aprile: Siani-Pieraccioni bastano a Rai 1, Scotti da urlo (e sopra De Martino), ma il vero boom è di Massimo Giletti; Affari Tuoi non va in onda il 3 aprile: perché e quando torna in onda; Martina Miliddi: Stefano De Martino si fida di me, ci vogliamo bene. Samira Lui? Siamo diverse. Papà mi protegge da lassù.

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Ascolti tv dell’8 aprile, Stefano De Martino protagonista incontrastato ma non brillaStefano De Martino domina ovunque in tv e si mette sullo stesso livello di Julia Roberts e Richard Gere: tutti i dati di ascolto tv. dilei.it

Stefano De Martino batte tutti! #StaseraTuttoÈPossibile domina ancora con il 14,5% e 2 milioni su Rai 2. #STEP supera anche la soap di Canale 5 (12%) e la Champions League #BarcellonaAtletico (6,8%). Il film cult #PrettyWoman si difende col 13,7%. #As x.com

“La verità su me e Stefano”. Martina Miliddi e il rapporto con De Martino: cosa salta fuori - facebook.com facebook