Steel Bucks Caserta | al via il 1° Free Football Workout

Gli Steel Bucks Caserta, squadra di football americano fondata nel 2016, hanno annunciato l'organizzazione del primo Free Football Workout. L'evento sarà aperto a tutte le persone interessate a provare questo sport, senza costi di partecipazione. La sessione si svolgerà prossimamente e rappresenta un'opportunità per chi desidera avvicinarsi al football americano. La squadra ha reso noto l’iniziativa attraverso i propri canali ufficiali.

Gli Steel Bucks Caserta, realtà di football americano attiva dal 2016, lanciano il 1° Free Football Workout, uno stage gratuito aperto a chiunque voglia avvicinarsi al football americano. L’appuntamento è per domenica 12 aprile 2026, dalle ore 14:00 alle 17:30, presso il Centro Sportivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it Identità sportive casertane: patto tra Juvecaserta e Steel BucksL'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra i rappresentanti delle due società - il vicepresidente di Juvecaserta 2021 Giovanni Carozza e il presidente... Juvecaserta 2021 e Steel Bucks, sinergia strategica tra due realtà sportive della cittàTempo di lettura: 2 minutiDue eccellenze della città di Caserta si incontrano nel segno dello sport: Juvecaserta 2021 e Steel Bucks American Football... Temi più discussi: Caserta, nel segno del basket e del football americano: Juvecaserta 2021 e Steel Bucks uniscono le forze per il territorio; Juvecaserta e Steel Bucks, sinergia vincente per il futuro; Identità sportive casertane | patto tra Juvecaserta e Steel Bucks; Caserta Tattoo Convention: la decima edizione celebra l’arte del tatuaggio. Il football americano torna a Caserta: gli Steel Bucks aprono le porte con un mega stage gratuitoDomenica 12 aprile, il team casertano lancia il 1° Free Football Workout con ospiti d’eccezione e un obiettivo chiaro: cercare nuovi talenti per la prossima stagione. casertaweb.com Caserta, nel segno del basket e del football americano: Juvecaserta 2021 e Steel Bucks uniscono le forze per il territorioScopri tutti i dettagli riguardo Caserta, nel segno del basket e del football americano: Juvecaserta 2021 e Steel Bucks uniscono le forze per il territorio . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Sei di Caserta se ... - facebook.com facebook