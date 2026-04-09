Stazione di Parma 20mila pendolari al giorno | Accessibilità migliorata sicurezza sotto controllo

A Parma, circa ventimila persone usano quotidianamente la stazione ferroviaria. Recentemente sono stati conclusi i lavori di riqualificazione degli impianti dedicati all’accessibilità, che ora permettono un accesso più agevole ai binari. La direzione ha dichiarato che i lavori sono stati completati, contribuendo a migliorare le condizioni di utilizzo della stazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui costi o sui tempi di realizzazione.

“È un momento estremamente positivo, in quanto abbiamo appena completato i lavori di riqualificazione degli impianti che garantiscono l’accessibilità ai binari”.A parlare è Alex Biello di Rete Ferroviaria Italiana, che fa il punto sulla situazione della stazione di Parma nell'ambito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Catania: ristoranti sotto controllo, 24mila euro di multe per irregolarità su sicurezza e accessibilità.Un’operazione a tappeto condotta domenica 8 febbraio ha messo sotto osservazione due ristoranti nel cuore di Catania, portando alla luce una serie di... Vittorio Veneto: Sottopasso pedonale attivo in stazione, migliorata accessibilità in vista delle Olimpiadi 2026.Il tanto atteso sottopasso pedonale della stazione di Vittorio Veneto è stato aperto al pubblico sabato 6 febbraio, in una coincidenza simbolica con... Argomenti più discussi: Prima la banca, poi i carabinieri, la tecnica dello spoofing costa quasi 20mila euro ad una 60enne. Denunciato 40enne; Furto di liquori in centro a Parma: denunciato 40enne; Fidenza, finti bancari e falso maresciallo: 60enne truffato per 20mila euro. Denunciato un 40enne; In 20mila a Pietrelcina per Padre Pio, Pasquetta nel segno della fede. A Parma nasce uno spazio di arte contemporanea in stazioneC'è un nuovo spazio culturale a Parma, si chiama Spina e si trova al piano -2 della stazione ferroviaria. L'idea ha ricevuto il supporto del Comune e si è sviluppata in collaborazione con la ... ansa.it Ricambio dell'aria praticamente perfetto alla stazione di servizio San Martino, #autostrada A1, vicino a #Parma. Consigliata #IAQ #IndoorAirQuality #CO2 #Aranet4 @aranet_home x.com A Parma i Carabinieri della Stazione Centro hanno denunciato un 40enne straniero, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del furto di diverse bottiglie di liquori da un bar del centro. Il titolare dell’esercizio, insospettito dalla presenza dell’uomo vicino al ma - facebook.com facebook