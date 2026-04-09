Stazione di Parma 20mila pendolari al giorno | Accessibilità migliorata sicurezza sotto controllo

Da parmatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma, circa ventimila persone usano quotidianamente la stazione ferroviaria. Recentemente sono stati conclusi i lavori di riqualificazione degli impianti dedicati all’accessibilità, che ora permettono un accesso più agevole ai binari. La direzione ha dichiarato che i lavori sono stati completati, contribuendo a migliorare le condizioni di utilizzo della stazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui costi o sui tempi di realizzazione.

“È un momento estremamente positivo, in quanto abbiamo appena completato i lavori di riqualificazione degli impianti che garantiscono l’accessibilità ai binari”.A parlare è Alex Biello di Rete Ferroviaria Italiana, che fa il punto sulla situazione della stazione di Parma nell'ambito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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