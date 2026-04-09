Stasera in tv giovedì 9 aprile | I guerrieri della notte

Stasera, giovedì 9 aprile, sui principali canali televisivi sarà trasmesso il film

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 9 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 9 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. I guerrieri della notte (The Warriors) è un film del 1979, diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Sol Yurick. Protagonista del film è una fittizia banda di strada di Coney Island, i Warriors, che mandano una propria delegazione al grande raduno di tutte le bande giovanili newyorkesi convocata nel Bronx. 🔗 Leggi su 2anews.it

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