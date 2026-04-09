Stanze chiuse in casa poi calci e pugni | anni d' inferno per due anziani Figlio in manette

Nella mattinata di giovedì, i carabinieri di Porto Garibaldi hanno arrestato un uomo di 46 anni in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della custodia cautelare in carcere. La vicenda riguarda una coppia di anziani soggetta a violenze domestiche, tra cui episodi di calci e pugni, che sono durati diversi anni. L’arresto del figlio mette fine a un lungo periodo di sofferenza per i due anziani.

Figlio in manette, finisce l’incubo per una coppia di anziani. Nella mattinata di giovedì 9, i carabinieri di Porto Garibaldi hanno arrestato un 46enne, dando esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura della custodia cautelare in carcere.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Due aggressioni con il cane in tre minuti. Calci e pugni ai passanti: due in manette Prima il furto su due furgoni, poi calci e pugni ai Carabinieri: arrestato usando lo sprayDopo aver spaccato i vetri dei veicoli, l'uomo aveva caricato la refurtiva in grossi sacchi neri: tempestivo l'intervento dell'Arma Nella notte tra... Si parla di: L'audizione shock della commissaria: Omertà, debiti e stanze chiuse a chiave. Qui la politica ha fallito; Perché lo Smart Working è diventato (di nuovo) il trend 2026.