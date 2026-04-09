Questa sera, giovedì 9 aprile, su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Stanno Tutti Invitati, lo show che celebra i venticinque anni di carriera del duo comico pugliese. Dopo il debutto della settimana scorsa, gli ospiti sono invitati a partecipare e assistere alle esibizioni e agli interventi dei protagonisti, che si susseguono durante la serata. La trasmissione prosegue con nuovi momenti di intrattenimento e risate.

Dopo il debutto della scorsa settimana, Pio e Amedeo tornano questa sera, giovedì 9 aprile, in prima serata su Canale 5, con il secondo appuntamento di Stanno Tutti Invitati, il nuovo show celebrativo dei venticinque anni di carriera del duo comico pugliese. Ecco gli ospiti della seconda puntata. Alla ChorusLife Arena di Bergamo sono attesi: Amadeus. Vanessa Incontrada. Umberto Tozzi. Gigi D’Alessio. Raf. The Kolors. Noemi. Lele Adani. Antonio Cassano. Nicola Ventola. Aleandro Baldi. Come con gli ospiti del debutto, anche questa puntata sarà l’occasione per ripercorrere i momenti più significativi del loro percorso tra televisione, cinema e teatro, portando sul palco l’energia e lo stile che li hanno resi protagonisti sui palchi più importanti d’Italia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Stanno Tutti Invitati, gli ospiti della seconda puntata

Stanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntataStanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 9 aprile 2026 Questa sera, giovedì 9 aprile 2026, va in onda la seconda...

Stanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntataStanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 2 aprile 2026 Questa sera, 2 aprile 2026, va in onda la prima puntata di...

He Abandoned Her on Their Wedding Night—Unaware the Alpha General Had Been Waiting to Claim Her

Temi più discussi: Stanno tutti invitati, gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Pio e Amedeo; Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati: Waiting for... la prima puntata Video; Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo festeggiano 25 anni di carriera; Stanno Tutti Invitati, al via su Canale 5 lo show evento di Pio e Amedeo.

Stanno tutti invitati, puntata 9 aprile 2026 | Diretta e ospiti: da Amadeus e Raf fino a Cassano e NoemiPio e Amedeo tornano in onda con la seconda puntata dello show Stanno tutti invitati: da Amadeus a Noemi, ecco i nomi di tutti gli ospiti. ilsussidiario.net

Stanno Tutti Invitati schiera nuovi super ospiti da Amadeus a Gigi D’AlessioPio e Amedeo tornano su Canale 5 con una nuova serata evento Il duo comico Pio e Amedeo torna oggi, giovedì 9 aprile, in prima serata su Canale 5 con ... assodigitale.it

Nuovo appuntamento con Stanno Tutti Invitati, lo show evento di Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti della seconda serata, Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, The Kolors, Noemi, Lele Adani, Aleandro Baldi, - facebook.com facebook

Stanno Tutti Invitati: ospiti e anticipazioni della seconda puntata del 9 aprile #stannotuttiinvitati #pioeamedeo x.com