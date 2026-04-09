La psicologa Rita Lombardi illustra i segnali della stanchezza mentale, i motivi che possono portarla e i possibili rimedi. Nella sua spiegazione, vengono descritti i sintomi più comuni e le cause più frequenti di un affaticamento psichico, offrendo anche indicazioni pratiche per affrontare questa condizione. Il focus è sulla capacità di riconoscere i segnali precoci e capire quando è il momento di intervenire per migliorare il benessere psicologico.

La stanchezza mentale non è semplicemente “essere stanchi”. È uno stato di affaticamento cognitivo ed emotivo che rende difficile concentrarsi, prendere decisioni e gestire le emozioni. Può comparire anche quando il corpo non è fisicamente affaticato. Secondo la psicologa Rita Lombardi, i sintomi più comuni sono: Difficoltà di concentrazione Sensazione di mente “annebbiata” Irritabilità e nervosismo Calo di motivazione Difficoltà nel prendere decisioni Problemi di memoria Sensazione di sopraffazione anche per piccoli compiti Disturbi del sonno La stanchezza mentale non è un limite, ma un messaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stanchezza mentale: sintomi, cause e rimedi spiegati dalla psicologa

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