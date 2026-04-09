Gli stalli per il car sharing nell’area di Assago Milanofiori Nord sono di nuovo operativi. Si trovano in una zona vicina al Centro Commerciale Milanofiori, vicino alle aziende del distretto. La riattivazione degli spazi riguarda specificamente l’area strategica a ridosso del centro commerciale, che ospita anche numerosi uffici e attività commerciali. La riattivazione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente gli spazi destinati al servizio di condivisione dell’auto.

Sono tornati operativi gli stalli dedicati al car sharing nel distretto di Assago Milanofiori Nord, in un’area strategica a ridosso del Centro Commerciale Milanofiori. Gli spazi, collocati nel comparto D4, servono un polo che ospita una quarantina di aziende - oltre 200 considerando l’intero comprensorio - e rappresentano un tassello aggiuntivo nella riorganizzazione della mobilità locale. L’intervento punta a favorire l’uso di mezzi condivisi e a ridurre la pressione del traffico privato in una zona caratterizzata da un forte afflusso quotidiano di lavoratori e visitatori. La presenza della fermata della metropolitana M2 e della velostazione rende l’area uno dei nodi intermodali più rilevanti del Sud Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stalli per il car sharing nell’area strategica a ridosso delle aziende

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