Le Poste di Staggia Senese riapriranno domani, dopo quasi quattro mesi di chiusura. Gli sportelli saranno di nuovo accessibili in via Prato, a seguito di un episodio avvenuto alle prime ore del 20 dicembre, quando ignoti hanno effettuato una spaccata utilizzando un'auto come ariete. La riapertura segna la fine di un periodo di sospensione delle attività nella sede postale.

Prossime alla riapertura le Poste di Staggia Senese. Sportelli di nuovo operativi da domani in via Prato, a distanza di quasi quattro mesi dal colpo con spaccata da parte di ignoti entrati in azione con una vecchia Panda usata a mo’ di ariete alle quattro del mattino del 20 dicembre. Un bottino da circa 50mila euro, oltre ai danni a carico della struttura in quel fine settimana prenatalizio. I lavori adesso sono terminati e domani mattina l’ufficio staggese sarà di nuovo a disposizione della persone, costrette in questo periodo a compiere spostamenti nei centri limitrofi per le operazioni di carattere postale. A dare notizia del nuovo start,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staggia: arriva la svolta! Domani è in programma la riapertura delle Poste

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