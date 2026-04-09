Il Comune ha versato finora 32,7 milioni di euro alle imprese che lavorano al restyling dello stadio. Si tratta del pagamento relativo al primo lotto di lavori affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese. Recentemente, un dettaglio sul pennone dello stadio ha attirato l’attenzione, trasformando la questione in un caso di discussione pubblica.

Pagamenti per 32,7 milioni di euro. È il saldo che finora il Comune ha erogato al raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato il primo lotto di lavori per il restyling del Franchi. La cifra emerge a seguito dell’accesso agli atti del consigliere Massimo Sabatini (Lista civica Schmidt) e aiuta a far luce sullo stato di avanzamento dei lavori, più volte finiti sotto la lente con critiche aspre su ritardi e intoppi in corso d’opera. A Sabatini ha risposto Alessandro Dreoni, responsabile del progetto. I 32,7 milioni di euro – 32.768.193,99 per l’esattezza – sono stati erogati in nove tranche più due anticipazioni contrattuali di 3,6 e 14,3 milioni ciascuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio, erogati 32,7 milioni alle ditte. E il pennone ora diventa un caso

Toscana: 32 milioni erogati per le alluvioni 2023-25La Regione Toscana ha liquidato oltre 32 milioni di euro in contributi per le alluvioni tra il 2023 e il 2025, coprendo circa 12.

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