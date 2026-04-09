Stadio erogati 32,7 milioni alle ditte E il pennone ora diventa un caso
Il Comune ha versato finora 32,7 milioni di euro alle imprese che lavorano al restyling dello stadio. Si tratta del pagamento relativo al primo lotto di lavori affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese. Recentemente, un dettaglio sul pennone dello stadio ha attirato l’attenzione, trasformando la questione in un caso di discussione pubblica.
Pagamenti per 32,7 milioni di euro. È il saldo che finora il Comune ha erogato al raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato il primo lotto di lavori per il restyling del Franchi. La cifra emerge a seguito dell’accesso agli atti del consigliere Massimo Sabatini (Lista civica Schmidt) e aiuta a far luce sullo stato di avanzamento dei lavori, più volte finiti sotto la lente con critiche aspre su ritardi e intoppi in corso d’opera. A Sabatini ha risposto Alessandro Dreoni, responsabile del progetto. I 32,7 milioni di euro – 32.768.193,99 per l’esattezza – sono stati erogati in nove tranche più due anticipazioni contrattuali di 3,6 e 14,3 milioni ciascuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Toscana: 32 milioni erogati per le alluvioni 2023-25La Regione Toscana ha liquidato oltre 32 milioni di euro in contributi per le alluvioni tra il 2023 e il 2025, coprendo circa 12.
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