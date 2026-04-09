St Pauli-Bayern Monaco sabato 11 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Kane e compagni nella tana dei kiezkicker

Sabato 11 aprile 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra St. Pauli e Bayern Monaco. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre. La sfida si svolge nel quartier generale dei kiezkicker, con il Bayern che arriva dopo la vittoria al Bernabeu, che lo avvicina alle semifinali di Champions League. In Bundesliga, i bavaresi devono affrontare questa gara per consolidare la loro posizione in campionato.

Il colpaccio del Bernabeu avvicina il Bayern Monaco di Kompany sempre più alle semifinali di Champions, e intanto in Bundesliga i bavaresi devono vedersela con il St. Pauli. I kiezkicker vengono dal pareggio contro l’Union Berlin che ha lasciato le distanze invariate in zona salvezza, con 2 punti da recuperare sul Colonia e 3 dal Werder Brema. Aumenta il vantaggio sul penultimo posto ma per mantenere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Kane e compagni nella tana dei kiezkicker St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Kane e compagni nella tana dei kiezkickerIl colpaccio del Bernabeu avvicina il Bayern Monaco di Kompany sempre più alle semifinali di Champions, e intanto in Bundesliga i bavaresi devono... St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl colpaccio del Bernabeu avvicina il Bayern Monaco di Kompany sempre più alle semifinali di Champions, e intanto in Bundesliga i bavaresi devono...