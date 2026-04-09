Nella prima giornata di aste di aprile, lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 79 punti base, con un aumento di pochi punti rispetto alla chiusura precedente. I rendimenti sui titoli di stato italiani si sono stabilizzati al 3,76 per cento. La giornata ha visto un piccolo cambio rispetto a ieri, quando il differenziale era sceso in seguito a notizie di una tregua tra Iran e Stati Uniti e alla riapertura dello stretto di Hormuz.

Lo spread tra Btp e Bund è aumentato di poco in apertura del 9 aprile, portando si a 79 punti base. Nella giornata di ieri il differenziale era crollato a seguito della tregua annunciata tra Iran e Stati Uniti in Medio Oriente e della conseguente riapertura dello stretto di Hormuz. Il passaggio è però ora nuovamente chiuso, a causa dei bombardamenti israeliani in Libano. Nella giornata di oggi inizieranno inoltre le prime aste dei titoli di Stato di aprile, che partiranno dai Bot, per poi proseguire domani con i Btp a medio e lungo termine. I rendimenti sono in calo rispetto ai picchi del 4% delle ultime settimane, ma sono comunque molto più alti se paragonati a quelli di inizio anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 79 punti, rendimenti a 3,76% nel primo giorno di aste di aprile

Spread Btp-Bund a 62 punti e rendimenti a 3,32%, iniziano le aste di fine febbraioAnche in apertura del 24 febbraio 2026 lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile attorno alla quota che lo...

Spread Btp-Bund cala a 69 punti, rendimenti a 3,51% verso le aste di marzoLe parole di Trump su una guerra "a breve termine" in Medio Oriente hanno calmato i mercati finanziari e anche quelli dei titoli di Stato.

Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund chiude in forte calo a 76,3 punti; Spread Btp-Bund a 96 punti base, raccolti oltre 21 miliardi nelle aste di fine mese; Generali Asset Management: con la guerra in Iran lo spread BTP-Bund può crescere ancora; Lo spread Btp-Bund termina in discesa a 84,4 punti.

Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 punti. Milano apre in calo dello 0,13%, pesante DiasorinLa Borsa di Milano in avvio è in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,13% a quota 47.030 punti. Maglia nera è Diasorin (-3%) con Ubs che ha tagliato la raccomandazione a 'neutral'. Buon passo di A2a (+2,18%), ... ansa.it

BTp: spread apre in rialzo a 78 punti, rendimento decennale sale al 3,75%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - Apertura in leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund, all'indomani di una seduta in cui i rendimenti ... ilsole24ore.com

Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 punti. Milano apre in calo dello 0,13%, pesante Diasorin. L'Asia negativa con Hormuz chiuso, Europa attesa in calo. Anche i future su Wall Street sono in rosso. #ANSA - facebook.com facebook

Lo spread Btp-Bund chiude in forte calo a 76,3 punti. Il rendimento del titolo di Stato italiano è sceso al 3,7% #ANSA x.com