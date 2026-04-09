Sport i Comuni puntano al tasso zero | nuovi fondi per gli impianti

I Comuni italiani stanno cercando di ridurre al minimo i costi per lo sviluppo di impianti sportivi, puntando a ottenere un tasso di interesse pari a zero sui finanziamenti. Presso la Camera dei Deputati è stata presentata l’iniziativa Sport Missione Comune 2026, un progetto realizzato in collaborazione tra l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e l’ANCI. L’obiettivo è favorire la costruzione e il miglioramento delle strutture sportive comunali.

Presso la Camera dei Deputati è stata presentata l’iniziativa denominata Sport Missione Comune 2026, un progetto che vede la collaborazione tra l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e l’ANCI. L’incontro ha riunito figure istituzionali di rilievo come il Ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi, il segretario generale dell’ANCI, Nicotra, l’amministratore delegato dell’ICSC, Baldino e il presidente dell’ente creditizio, Quintieri. Al centro del dibattito, la gestione delle infrastrutture sportive locali attraverso nuovi canali di finanziamento. La pianificazione degli investimenti per le amministrazioni locali. Il cuore della proposta risiede nella possibilità per gli enti comunali di accedere a prestiti con un tasso d’interesse pari a zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sport, i Comuni puntano al tasso zero: nuovi fondi per gli impianti Sport Missione 2026: 250 milioni a tasso zero per gli impiantiNel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S. Neve e sole: gli impianti puntano al pienoneResiste il manto nevoso sull’alto Appennino favorendo l’attività sciistica nelle stazioni del crinale dove, oltre alle tradizionali piste da discesa,... Temi più discussi: Buoni risultati dell’Indomita Torregrotta al Duathlon Kids di Punta Secca; Sport all’aperto, arriva la pump track: progetto da 140 mila euro a San Raffaele; Antonini punta ora sul Comune ma da sindaco; Sport Missione Comune: dal Credito Sportivo 250 milioni per l'impiantistica pubblica. Aces, annunciati i riconoscimenti per città, comuni e comunità europee dello sport italiani 2027Con le lettere ufficiali inviate dalla sede ACES di Bruxelles, sono stati resi noti i riconoscimenti assegnati ai Comuni italiani che, a seguito delle valutazioni delle Commissioni ACES svoltesi dal ... corrieredellosport.it Sport Missione Comune, plafond Icsc da 250mln per impiantistica sportiva pubblicaROMA (ITALPRESS) – Duecentocinquanta milioni di euro di nuova finanza a supporto degli investimenti per la valorizzazione e il potenziamento delle infrastrutture sportive di proprietà pubblica. E’ que ... lagazzettadelmezzogiorno.it In Habilita Sport Medicine è attivo il servizio di Chiropratica con il Dott. Antony Gil. Lo abbiamo incontrato per capire meglio di cosa si occupa questo particolare specialista e quali problematiche risolve. Habilita Robotics Healthcare #adv - facebook.com facebook Al via «Lo sport in gioco»: 370 studenti al Parco Castelli x.com