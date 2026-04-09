Sporco e muffa nelle pasticcerie tra Salerno Avellino e Benevento | sequestrati 1.200 chili di cibo

I carabinieri del Nas hanno sequestrato complessivamente 1.200 chili di alimenti provenienti da pasticcerie tra le province di Salerno, Avellino e Benevento, riscontrando presenza di muffa e condizioni igieniche scadenti. Durante le ispezioni sono stati sospesi alcuni laboratori di pasticceria. I controlli hanno coinvolto anche strutture per anziani, con verifiche sulla sicurezza alimentare in diversi ambienti.

I controlli, operati dai carabinieri del Nas, hanno portato alla sospensione di alcuni laboratori di pasticceria; i controlli si sono estesi anche alle residenze per anziani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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