sponsorizzazioni negli stabilimenti minoranza abbandona il consiglio

A Forte dei Marmi si è aperto un confronto acceso tra i membri del consiglio comunale riguardo alla regolamentazione delle sponsorizzazioni negli stabilimenti balneari. Durante la riunione, una minoranza ha deciso di abbandonare l'aula, lasciando il dibattito in sospeso. La discussione si è concentrata sulla gestione delle pubblicità e sull'impatto che queste possono avere sul settore turistico e sulla qualità delle spiagge.

FORTE DEI MARMI Caos in consiglio sulla regolamentazione della pubblicità nei bagni. Una frizione che era nell’aria visto che è tornata in discussione l’approvazione della modifica all’articolo 10 del regolamento di disciplina ed utilizzo degli arenili, incappata in quell’occasione in un "errore tecnico" con l’approvazione dell’emendamento e non della delibera. In questo ’atto secondo’ la minoranza ha abbandonato l’aula gridando all’"approssimazione amministrativa", il consigliere Ghiselli ha sollevato la possibile incompatibilità al voto da parte dei due balneari in maggioranza (Polacci e Mattugini) e solo dopo ore è passato l’ok alle sponsorizzazioni su teli da mare e cuscini nella misura massima di 40 per 20 centimetri, per un solo brand a stabilimento e con veramento di 2mila euro al Comune da destinare alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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