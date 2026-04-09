Spinazzola va via? Due big di Serie A sul giocatore del Napoli

Il futuro di Leonardo Spinazzola è ancora incerto, con voci di mercato che coinvolgono due importanti club di Serie A. La situazione del giocatore del Napoli non è chiara e in città si parla di possibili cambiamenti per la prossima stagione. La società azzurra non ha ancora confermato se l’esterno resterà in squadra o se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.

Il futuro di Leonardo Spinazzola resta tutto da scrivere e in casa Napoli cresce l’incertezza sulla sua permanenza anche per la prossima stagione. Il contratto in scadenza a giugno e la mancanza di segnali concreti da parte del club azzurro aprono infatti a uno scenario di possibile addio. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, la società di Aurelio De Laurentiis non avrebbe ancora mosso passi ufficiali per il rinnovo del terzino, lasciando così aperti diversi scenari di mercato. Milan e Juve pronte all’assalto. Sul giocatore si registra da tempo l’interesse del Milan, che avrebbe già avanzato una proposta importante con un contratto biennale a cifre elevate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Spinazzola va via? Due big di Serie A sul giocatore del Napoli Rinnovo Spinazzola, il giocatore non è convinto: l’offerta del Napoli è al ribassoIl Napoli continua a lavorare sul rinnovo di Leonardo Spinazzola, prossimo alla scadenza di contratto. Conferme sul ritorno di Ndoye in Serie A, due big sullo svizzeroUno dei nomi caldi per quello che riguarda il calciomercato in Serie A in vista della prossima estate potrebbe essere quello di Dan Ndoye con... Bosnia-Italia: gol e highlights | Playoff Mondiali Argomenti più discussi: 1-0 Napoli: le parole di Conte, Politano, Spinazzola e Giovane Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Calciomercato Napoli, frenano i rinnovi di Spinazzola e Anguissa: Singo obiettivo per l'estate; Napoli, Spinazzola: Scudetto? Crediamo nel filotto. Lukaku bamboccione: tante volte…. #NapoliMilan 1-0 #Politano-#Spinazzola #ForzaNapoliSempre - facebook.com facebook : Leonardo Spinazzola ha il contratto in scadenza a giugno con il Napoli e può diventare un’opzione a parametro zero per l’estate: secondo @kisskissnapoli, il Milan starebbe pensando al giocatore per rinforzare le fasce Buon x.com