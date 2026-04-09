' Spiagge pulite' appello a residenti e turisti per togliere dal mare e dalla battigia i rifiuti spiaggiati

Domenica 12 aprile alle 10 si svolgerà la prima iniziativa dell’edizione 2026 di ‘Spiagge Pulite’ sulla spiaggia libera di via Magellano, nel quartiere Wind Surf Club a Cesenatico. L’obiettivo è invitare residenti e turisti a rimuovere i rifiuti spiaggiati dal mare e dalla battigia, contribuendo alla pulizia delle spiagge durante la stagione estiva. L’evento rappresenta un momento di sensibilizzazione sulla cura del litorale.

Arriva l'edizione 2026 di ‘Spiagge Pulite’ e si comincia domenica 12 aprile alle ore 10 alla spiaggia libera di via Magellano (Wind Surf Club) a Cesenatico. “La mattinata - spiega il Comune - è aperta a tutti i cittadini e turisti che intendono svolgere un'attività virtuosa per togliere dal mare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Pasqua al mare: 6 km di spiagge romane pulite in anticipoIl litorale romano si risveglia in anticipo rispetto alla stagione estiva, con un’operazione di pulizia straordinaria che coinvolge sei chilometri di... Spiagge più pulite e attrezzate, dalla Regione 8,8 milioni per i litorali sicilianiSpiagge libere più pulite e meglio attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Si parla di: Spiagge libere più pulite e attrezzate: ecco due bandi per la stagione estiva. Cesenatico, parte Spiagge Pulite nel tratto di arenile del Wind Surf ClubA Cesenatico arriva l’edizione 2026 di Spiagge Pulite e si comincia domenica 12 aprile alle ore 10 alla spiaggia libera di Via Magellano (Wind Surf ... corriereromagna.it Spiagge pulite a Cesenatico con Legambiente il 12 aprileIl 12 aprile Legambiente torna sul litorale di Cesenatico. Spiagge pulite dai mozziconi alle microplastiche, ecco l'impatto dei rifiuti abbandonati. livingcesenatico.it