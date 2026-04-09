Spezia il paradosso dei gol | se segnano due reti non perdono mai

In Serie B, lo Spezia si distingue per un dato curioso: quando segna due reti in una partita, non ha mai perso. La squadra ha totalizzato 15 vittorie e 4 pareggi in queste occasioni, mantenendo un record imbattuto con due gol segnati. Questo particolare andamento si verifica su un totale di 23 partite nelle quali ha segnato almeno due reti. La squadra cerca di consolidare questa statistica nelle gare rimanenti per la corsa alla salvezza.

La lotta per la salvezza in Serie B vede lo Spezia protagonista di un paradosso statistico che mette a rischio il mantenimento della categoria: la squadra di mister Luca D’Angelo non ha mai subito una sconfitta nelle rare occasioni in cui è riuscita a segnare più di una rete, ma tale evento si è verificato soltanto cinque volte nell’arco dell’intero campionato. Il bilancio offensivo della compagine bianca appare estremamente preoccupante per le sorti del gruppo, con una media realizzativa che si attesta sulle trentadue reti totali accumulate in trentatré sfide disputate. Questo dato colloca il reparto offensivo al terzo posto per scarsità di produzione gol nella competizione, rendendo il percorso verso la salvezza un obiettivo che oggi sembra quasi un miracolo matematico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, il paradosso dei gol: se segnano due reti non perdono mai Leggi anche: Juve, il gol è un problema. E se gli attaccanti segnano meno dei difensori... Juve, se i gol li fa McKennie... gli attaccanti sono costati più di 100 milioni ma non segnano maiLa celebrazione di Yildiz per il rinnovo del contratto, il gol di McKennie sempre più centravanti e anche il pareggio di Kalulu spostano le... Temi più discussi: Stillitano e il paradosso del calcio italiano: Ho il portiere dell’under 21 e i miei dirigenti mi hanno chiesto di prenderne uno di esperienza; Ponte di via Falcinello, Pieraccini: La Giunta dovrebbe assumersi le proprie responsabilità; Chiusa l’area per i ragazzi a Colombiera, opposizione: Provvedimento incomprensibile; Il Secolo XIX: Vietare la trasferta colpo basso per una città intera. Il turismo e il paradosso: un treno che va ma i lavoratori rischiano ancora di rimanere a terraIl turismo e il paradosso: un treno che va ma i lavoratori rischiano ancora di rimanere a terra ... msn.com Il verdetto dei parlamentari : Spezia è un territorio sicuroL’esito della tappa spezzina della Commissione d’inchiesta sullo stato di degrado delle città Nessun allarme nè situazioni di criticità. I reati sono calati rispetto agli anni precedenti. lanazione.it Città della Spezia - facebook.com facebook Un euro in cultura, un euro in sicurezza. È da qui che parte il nostro confronto: per riflettere su come investimenti in cultura possano contribuire a rendere i territori più sicuri. Alla Spezia si incontrano istituzioni, esperti e rappresentanti locali per discutere insiem x.com