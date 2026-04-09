Spettacolo ' Mia moglie è una strega'

Jessica Ferro è. una strega. “Mia moglie è una strega” su regia di Giovanbattista Scidà e Vincenza Mangano. Tra sedute spiritiche, equivoci e un inatteso finale a gran sorpresa, arriva in scena al teatro Fellini di Catania “Mia moglie è una strega”, celebre commedia portata in scena da Jessica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Enrico Vanzina: “Mia madre è stata il grande amore della mia vita, era gelosa di mia moglie. Berlusconi? Era intelligentissimo: in tre minuti mi spiegò tutto”

Luca Argentero: «Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita»«Vengo da qualche stagione di Doc, in cui interpreto un personaggio molto pulito.

Avevo Appena Sepolto Mia Moglie Quando Il Suo Telefono Vibrò — « Il Libro Rosso… »

Temi più discussi: La moglie fantasma; Maria Grazia Cucinotta con La moglie fantasma domani a Senigallia: Dal grande schermo al teatro: chi me l'ha fatto fare?; Francesco Montanari: Amo la MotoGP. Subito dopo il matrimonio sono andato al Mugello con mia moglie; debutto assoluto a piazza lambrakis: la moglie perfetta, la nuova commedia di gabriele morandi.

La safe word di mia moglie è Justin Timberlake: la reazione divertita del cantanteConcerto a Fresno. Il pubblico è in visibilio per Justin Timberlake. A un certo punto dalla folla appare una coppia con un cartello alquanto bizzarro: La safe word di mia moglie è Justin Timberlake. 105.net

Sergio Castellitto: «Quei film nati in cucina. E a mia moglie scrivo: ti amerò per tutta la vita»Sergio Castellitto, romano di nascita ma non di origini. «Mio padre era molisano, di Campobasso, detta anche Cambuasce in dialetto. Si trasferì a Roma nel Dopoguerra. Mia madre ... ilmattino.it

Una fiaba senza tempo arriva a Napoli: sabato 11 aprile il Teatro Acacia ospita “Biancaneve e i Sette Nani”, l’operetta in fiaba firmata I Guardiani dell’Oca. Uno spettacolo pensato per grandi e piccoli, tra magia, emozioni e personaggi amatissimi, che porterà - facebook.com facebook

Sei spettatori alla volta e 15 minuti a spettacolo nello spazio reinventato a San Severo (Foggia). Il regista Gravino: nell'era delle distanze digitali, torna al centro il contatto umano x.com