Recentemente, il Fondo Monetario Internazionale ha reso pubblica una sezione del World Economic Outlook dedicata alle spese militari, analizzando i dati di impegno armato di 164 paesi. La pubblicazione evidenzia come le risorse destinate alla difesa siano variate tra le nazioni, offrendo uno sguardo dettagliato sui livelli di investimento in ambito militare nel mondo. La questione delle priorità tra spese militari e servizi di welfare resta al centro del dibattito pubblico.

“FERMA IL RIARMO” I boom della spesa militare vengono finanziati quasi sempre a debito, scaricano il proprio costo sui servizi pubblici futuri e portano a benefici economici effimeri che svaniscono rapidamente “FERMA IL RIARMO” I boom della spesa militare vengono finanziati quasi sempre a debito, scaricano il proprio costo sui servizi pubblici futuri e portano a benefici economici effimeri che svaniscono rapidamente Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Spese militari o welfare? A noi la scelta (attiva)

Aumento spese militari, Tajani: “strategia per la pace”“In un mondo che cambia non possiamo non pensare a un sistema di difesa più efficace.

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Fondi dirottati verso le spese militari: stop alla ristrutturazione di 2.000 alloggi e assegnazioni al palo. Sindacati e associazioni: "Scelta vergognosa, a pagare saranno le fasce più deboli” - facebook.com facebook

Per le spese militari Bruxelles ha concesso l’attivazione delle clausole di salvaguardia a 17 paesi per sforare i vincoli del Patto di Stabilità. Per aiutare i cittadini e le imprese per il caro energia NO! x.com