Specchi stradali rotti e incroci pericolosi problema sicurezza tra Tremestieri e Galati

Tra Tremestieri e Galati si segnalano alcune criticità legate alla sicurezza stradale, con specchi stradali rotti e incroci poco visibili. Questi dispositivi, che hanno un costo basso, sono presenti in varie aree della città e si trovano spesso in corrispondenza di incroci o strettoie. La loro funzione è quella di migliorare la visibilità e prevenire incidenti, ma alcuni risultano danneggiati o non funzionanti.

Costano poche decine di euro ma svolgono un ruolo importantissimo per la viabilità. Sono gli specchi stradali, disseminati in diverse zone della città e soprattutto in corrispondenza di incroci o strettoie. Servono a mantenere la sicurezza laddove manca la visibilità per prevenire incidenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Palestra, Celik, Solet e... Tutti gli incroci pericolosi tra Inter e Juve Seravezza e Camaiore: incroci umbri pericolosiIn Serie D siamo alla 20ª giornata (terza di ritorno) e per le due versiliesi, nel girone E, ci sono queste partite in programma oggi alle 14. Gatti neri e specchi rotti: viaggio tra superstizione e societàDalla pittura rinascimentale alla lirica, dalla letteratura ai palcoscenici contemporanei, la superstizione non è mai rimasta ai margini: è un linguaggio sotterraneo che attraversa secoli e stili, ... quotidiano.net Acque scure, lame di specchi rotti e musica che scuote gli abissi: al Festival Verdi Macbeth diventa un'installazione di Michieletto e FantinMacbeth, seduto su una poltrona, simbolo per eccellenza del potere, sprofonda in un abisso di acqua nera. Frammenti sospesi di specchi evocano il suo mondo esploso, un palazzo di cristallo andato in ... ilmessaggero.it