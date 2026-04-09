L’insegna dell’ex discoteca Majorca è scomparsa, lasciando il vuoto dove un tempo si trovava. La struttura, che avrebbe dovuto essere valorizzata e integrata nel nuovo centro commerciale in costruzione, non mostra più tracce della vecchia insegna. Si ipotizza che possa essere stata rimossa o rubata, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito alla sua sorte.

Forse è stata clamorosamente rubata. La vecchia insegna dell’ex discoteca Majorca, che avrebbe dovuto essere ricollocata nel nuovo polo commerciale che sta sorgendo sulle ceneri del vecchio dancing, non c’è più. Sparita. Ha dell’incredibile quanto sta emergendo in queste ore in merito all’insegna storica che, dal 1971, era il simbolo di una delle più importanti sale da ballo del nord Italia e di un luogo che ha ospitato leggende come Lucio Dalla, i Pooh e i New Trolls, Patty Pravo, Francesco De Gregori, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Sandro Giacobbe, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante. La circostanza è stata resa nota dall’assessore... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sparita l’insegna del Majorca. Doveva essere valorizzata

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