Spari in strada ferito un 49enne | Non li conosco

Un uomo di 49 anni è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in strada e ha dichiarato di non conoscere gli aggressori. Nello stesso episodio, un ucraino di 45 anni è stato colpito a un braccio. L’incidente è avvenuto a Cercola, in provincia di Napoli. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

Un 45enne ucraino è stato ferito a un braccio da un colpo d'arma da fuoco a Cercola, in provincia di Napoli. Sul caso indaga la polizia intervenuta con gli agenti del commissariato di Ponticelli presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania.Ascoltato nel presidio ospedaliero ha riferito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Misterbianco, spari in strada: ferito un 19enne Spari in strada a Moncalieri, 40enne ferito a un braccio: l’aggressore in fuga, si indaga sul moventeUn uomo di 40 anni è stato ferito da un colpo di pistola al braccio mentre passeggiava insieme al fratello a Moncalieri. Temi più discussi: Misterbianco, spari in strada: ferito un 19enne; Mugnano, spari in strada: ferito un pregiudicato; Sparatoria in strada a Tropea: un uomo ferito a colpi di pistola. Si costituisce il presunto autore · LaC News24; Terrore a Tropea, sparatoria in pieno giorno: lite al bar, un uomo ferito. Si costituisce il presunto autore · ilvibonese.it. Spari in strada, ferito un 49enne: Non li conoscoUn 45enne ucraino è stato ferito a un braccio da un colpo d'arma da fuoco a Cercola, in provincia di Napoli. Sul caso indaga la polizia intervenuta con gli agenti del commissariato di Ponticelli ... napolitoday.it Spari in strada a Mugnano, 26enne ferito a bordo della propria autoMomenti di paura questa mattina, poco prima dell’ora di pranzo, su Corso Italia a Mugnano. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sarebbe stato ferito da colpi d’arma da fuoco. L’area è stata tempor ... internapoli.it Paura per mons. Borgia Spari contro il convoglio umanitario - facebook.com facebook #Tg2000 - Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: nostri soldati non si toccano #8aprile #Tv2000 #Unifil #Libano #Tajani #Italia #MilitariItaliani #Esercito #Sicurezza @tg2000it x.com