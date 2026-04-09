Sparatoria di Pasqua ad Atripalda | indagati e ipotesi di faida familiare

Durante la giornata di Pasqua, ad Atripalda, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due persone. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto due pistole di calibro differente e numerosi bossoli sul luogo dell’incidente. Le indagini si concentrano su una possibile faida tra due famiglie già conosciute alle autorità. Attualmente, sono stati iscritti nel registro degli indagati alcuni soggetti legati alla vicenda.

Due pistole di calibro diverso, bossoli recuperati dai carabinieri e una faida tra famiglie già note alle forze dell'ordine. Le indagini della Procura di Avellino sono ancora in corso: non si escludono misure cautelari.Quello che è successoLa notte di Pasqua, a Contrada Alvanite, nel territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Spari di Pasqua ad Atripalda: tre indagati per tentato omicidioTempo di lettura: 2 minutiLa sparatoria avvenuta nel giorno di Pasqua ad Atripalda, nella contrada Alvanite, segna un punto di svolta nelle indagini:... Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: sono tre gli indagatiAvellino, 8 aprile 2026 - Nella notte di Pasqua, ad Atripalda, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in Contrada Alvanite. Temi più discussi: Sparatoria di Pasqua: tre indagati per tentato omicidio; Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: è giallo a contrada Alvanite; Lite tra giovanissimi degenera in sparatoria a Pescara: arrestato un 17enne della provincia di Chieti; Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: sono tre gli indagati. Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda, tre indagati per tentato omicidioSpari nella notte di Pasqua contro due abitazioni di contrada Alvanite, ad Atripalda: tre persone sono attualmente indagate per tentato omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica ... atripaldanews.it Sparatoria nella notte, sei colpi contro un'abitazione: indagini in corsoNotte di Pasqua ad alta tensione nel quartiere popolare di Alvanite ad Atripalda. Sei colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un'abitazione al pian terreno di via Caduti delle ... ilmattino.it IrpiniaTv. . : Un botta e risposta tra due famiglie di noti pregiudicati, i Capaccio e i Bruzzese, alla base della sparatoria di Pasqua a contrada Alvanite. Tre indagati per tentato omicidio. #itv - facebook.com facebook