Spalletti denuncia il calo ma non interviene | perché?

L'allenatore ha osservato un calo delle prestazioni della sua squadra nel secondo tempo della partita contro il Genoa, ma non ha adottato misure correttive durante l'intervallo. Ha espresso preoccupazione per questa fase della gara, senza però intervenire con cambi o strategie aggiuntive. La discussione si concentra sulla sua analisi del comportamento dei giocatori e sulle scelte fatte in quel momento.

di Paolo Rossi Spalletti ha denunciato il calo della Juventus nel secondo tempo del match con il Genoa: l’analisi di quanto successo e delle sue parole. La sindrome del Dottor Jekyll e Mister Hyde colpisce la Juventus. Nonostante il rotondo 2-0 rifilato al Genoa, l’aria che si respira nel post-partita non è quella della festa, ma della severa autocritica. Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa con il volto scuro di chi ha visto la sua creatura specchiarsi e, all’improvviso, non riconoscersi più. Il paradosso bianconero si consuma nei 90 minuti dello Stadium. I primi 45 sono una sinfonia perfetta nella fase iniziale e in quella finale, un monologo che asfissia il Grifone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti denuncia il calo ma non interviene: perché? La denuncia: “Topi per strada, ma nessuno interviene”. E il caso arriva sui banchi della politicaIl Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti all’amministrazione circa la situazione. Leggi anche: Benzina esaurita? Ecco perché non è una crisi ma un effetto dei prezzi in calo CLAMOROSO COMOLLI CHIELLINI E SPALLETTI ATTACCANO L'ARBITRO DI INTER JUVE