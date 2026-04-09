Sospeso sul vuoto a 2.850 metri | l’impresa per salvare lo scialpinista

Mercoledì 8 aprile, un cittadino tedesco è stato recuperato in seguito a un incidente avvenuto a circa 2.850 metri di altezza sul Monte Oserot, in provincia di Cuneo. L’intervento di soccorso è stato necessario per mettere in sicurezza la persona, sospesa nel vuoto in una zona impervia. Le operazioni di salvataggio hanno coinvolto squadre di emergenza che hanno lavorato per raggiungere e trasportare l’escursionista in condizioni di sicurezza.

Un cittadino tedesco è stato soccorso mercoledì 8 aprile dopo un incidente occorso a 2.850 metri di quota sul Monte Oserot, in provincia di Cuneo. L’intervento ha richiesto una manovra di precisione per recuperare l’uomo ferito su una cresta impervia della montagna. L’allerta è stata attivata intorno alle ore 12:00, quando il coordinamento di Azienda Zero Piemonte ha individuato la posizione del soggetto. Lo scialpinista si trovava bloccato sul filo della cresta ovest, dove ha riportato un trauma alla gamba che ha reso impossibile l’autosoccorso. La sfida tecnica tra i precipizi dell’alta Valle Maira. L’operazione di recupero è stata condizionata dalla morfologia del terreno e dalla posizione precaria dell’infortunato, sospeso sopra i vuoti della valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sospeso sul vuoto a 2.850 metri: l’impresa per salvare lo scialpinista Si lancia da 250 metri nel vuoto: guarda l'impresa impossibile di Andrea PrincipiImpresa spettacolare per Andrea Principi: a Dubai il campione italiano di Big Air si è lanciato da oltre 250 metri d’altezza dalla ruota panoramica... Tirreno-Adriatico a Terni: 221 km e 1.850 metriLa città di Terni si prepara ad accogliere il passaggio della Tirreno-Adriatico, con i corridori che attraverseranno il capoluogo intorno all’ora di... Argomenti più discussi: L'Omino di Clet tornerà al suo posto sul ponte alle Grazie a Firenze: Appuntamento a Pasqua per la rinascita; Borse col fiato sospeso in attesa che scada l'ultimatum di Trump; Il sipario sospeso del Politeama e il vuoto culturale a Lamezia Terme; Sotto i tuoi piedi il Lago di Como, davanti le Alpi: benvenuto sulla passerella sospesa del Pian dei Resinelli. Un'immagine apocalittica con autostrada crollata e Frecciarossa sospeso nel vuoto: tutto falso ma diventato virale sui social - facebook.com facebook Borse col fiato sospeso: in attesa dell'ultimatum di Trump all'Iran cresce la tensione. Di @Andrea_Pauri x.com