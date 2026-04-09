Sorpreso con la droga e arrestato

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile dopo un inseguimento per le vie di San Sisto. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. L’arresto è avvenuto al termine di un breve inseguimento che si è concluso con il fermo del ragazzo. Non sono stati riferiti dettagli su eventuali altri coinvolgimenti o conseguenze.

Ancora un inseguimento per le vie di San Sisto. Inseguimento di poche centinaia di metri che si è concluso con l’arresto di un ragazzo di ventuno anni, trovato con alcune dosi di cocaina dai carabinieri della sezione radiomobile. Dai quali, secondo quanto riferito dal comando provinciale dell’Arma, ha cercato di sfuggire, provando ad accelerare invece di accostare alla loro richiesta di fermarsi. L’arresto è avvenuto nel contesto dei servizi predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di stupefacenti. I carabinieri, come detto, hanno intimato l’alt a un veicolo il cui conducente ha accelerato, allontanandosi velocemente e in maniera pericolosa per gli altri automobilisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sorpreso con la droga e arrestato Cefalù, sorpreso con la droga in auto: arrestato per spaccioI carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, con il supporto del personale della stazione di Campofelice di Roccella e... Sorpreso con la droga negli slip in "zona rossa": arrestatoNella notte tra domenica e lunedì 26 gennaio, i carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle, supportati dai militari della Compagnia di... SORPRESO CON UN CHILO E MEZZO DI COCAINA: ARRESTATO 65ENNE Temi più discussi: Pasquetta, 24enne sorpreso con cento dosi di cocaina durante un controllo a Milano; Piazza Cavour: sorpreso con la droga. Tratto in arresto un 18enne dalla Polizia di Stato.; Sorpreso con hashish e cocaina in tasca: 39enne finisce in manette; Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashish. Sorpreso con quasi un chilo di droga ai Ponti Rossi, arrestato 24enneNella serata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, per ... internapoli.it Porta Capuana: 58enne sorpreso con la drogaNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne di origini algerine, con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul territorio nazionale per detenzione ... napolitoday.it La rivista Diva e Donna ha sorpreso Elisabetta Gregoraci insieme a Ludovico Patti a Portofino durante un romantico weekend - facebook.com facebook Sono schifato dall’attacco a Meloni ma non sorpreso: siamo entrati in campagna elettorale e la sinistra userà l’armamentario già usato con Berlusconi. x.com