Sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente | il giudice lo assolve
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto un uomo di 55 anni di San Felice a Cancello, accusato di aver guidato senza aver mai conseguito la patente. L’imputato, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci, era stato accusato di aver ripetutamente violato questa norma nel corso di due anni. La decisione è arrivata al termine di un processo in cui si è valutata la sua posizione legale.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto un pregiudicato di 55 anni di San Felice a Cancello, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci, imputato per guida senza patente, violazione reiterata in un biennio. In particolare il 55enne sarebbe stato sorpreso alla guida di un veicolo di sua. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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