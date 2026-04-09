Sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente | il giudice lo assolve

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto un uomo di 55 anni di San Felice a Cancello, accusato di aver guidato senza aver mai conseguito la patente. L’imputato, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci, era stato accusato di aver ripetutamente violato questa norma nel corso di due anni. La decisione è arrivata al termine di un processo in cui si è valutata la sua posizione legale.