Lucca si prepara a ospitare una nuova produzione cinematografica internazionale, con sopralluoghi già avviati per le riprese di una serie televisiva distribuita da Netflix. La produzione si svolgerà in diverse location del centro storico, con attività di scouting e preparazione in corso da parte del team di produzione. Le riprese sono previste nei prossimi mesi, coinvolgendo personale locale e attrezzature specializzate per le scene.

Lucca, 9 aprile 2026 – Non si spengono mai i riflettori sulla nostra città. Mentre i rumors danno quasi per certa la seconda stagione de “L’altro ispettore“, serie girata in città, prodotta da Anele con Alessio Vassallo e Cesare Bocci, si aprono le porte a un’altra opportunità di ribalta in primissimo piano. Si tratta di una serie di Netflix, tra quelle di maggior richiamo. Una produzione internazionale su cui al momento vige il più assoluto riserbo. Ma i sopralluoghi in città sarebbero già avvenuti, e tutto sarà più chiaro a stretto giro visto che, come avevamo pubblicato ieri, è già in atto un casting call riferito al periodo delle riprese che sarà dal 13 maggio al 19 giugno prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sopralluoghi per i ciak di Netflix. Una produzione internazionale per la serie in salsa lucchese

Camaldoli set internazionale, la serie Netflix girata nel Parco delle ForesteArezzo, 8 marzo 2026- Tutta la zona del monastero di Camaldoli set cinematografico insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Camaldoli set internazionale. La serie Netflix sui Templari girata nel Parco delle Forestedi Angela Baldi La zona del monastero di Camaldoli set cinematografico insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Si parla di: Sopralluoghi per i ciak di Netflix. Una produzione internazionale per la serie in salsa lucchese; Mel Gibson, saltano le riprese di The Resurrection of the Christ a Matera.

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