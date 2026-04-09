Un parroco di Arcisate ha segnalato di aver ricevuto una telefonata in cui un uomo si presentava come padre Gabriele e chiedeva aiuto per un cuoco. La conversazione si è rivelata poco credibile fin dall’inizio, con riferimenti vaghi e un intento solidale confuso. La comunicazione aveva come destinatario un sacerdote, che ha deciso di intervenire e di evitare che si concretizzasse una truffa da 500 euro.

Arcisate, 9 aprile 2026 – La telefonata, fin dall’inizio, è sembrata poco credibile. Vaghi i riferimenti, confuso l’intento solidale, fin singolare il destinatario degli aiuti. E così il truffatore ha fatto un buco nell’acqua, finendo per essere arrestato. I carabinieri della stazione di Arcisate hanno arrestato un 51enne italiano, già noto per una lunga trafila di accuse relative a reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile di un tentativo di raggiro al parroco del paese della Valceresio. Il racconto. Il truffatore ha contattato il vero sacerdote per telefono, presentandosi come “Padre Gabriele”, un religioso residente a Roma e con incarichi nelle strutture solidaristiche della capitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Sono padre Gabriele e devo aiutare un cuoco”: sventata truffa di 500 euro ai danni del parroco di Arcisate

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Ciao a tutti, sono qui accanto a mio padre in ospedale con tanti pensieri.. Tra poco andrò al centro dai miei piccoletti, anche loro hanno bisogno di me.. E’ un momento difficile come capita a tanti a volte nella vita. Per questo ho alcuni desideri nel cuore.. Che - facebook.com facebook