Sono arrivati i rinforzi per i vigili del fuoco aretini

Ieri, 8 aprile, presso il comando provinciale di Arezzo sono stati ufficialmente accolti dieci nuovi vigili del fuoco. Il personale si è unito ai colleghi alla caserma cittadina al termine del 101° corso di formazione professionale. Le nuove assunzioni portano un incremento della forza lavoro dedicata ai servizi di emergenza e soccorso nella provincia. La cerimonia di accoglienza si è svolta alla presenza delle autorità locali.

Sono 10 i nuovi vigili del fuoco accolti ieri, 8 aprile, al comando provinciale di Arezzo. Il personale è stato assegnato alla caserma cittadina al termine del 101° corso di formazione professionale. Ricevuti dal comandante, Fabrizio Baglioni, e dai funzionari del comando per le procedure di rito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Arrivano i rinforzi. Diciotto nuovi vigili del fuoco per la provincia di PerugiaPerugia, 8 aprile 2026 – Arrivano i rinforzi al comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco. Maltempo, vigili del fuoco in prima linea anche con turni di 24 ore: Fns Cisl chiede rinforzi stabiliPagano denuncia il sottodimensionamento nella provincia di Messina dopo l’emergenza che ha congestionato la sala operativa. Temi più discussi: Sicurezza, pressing sul ministero. Il prefetto: Primi rinforzi a maggio. Rimini non subirà tagli da Roma; Arrivano i rinforzi al commissariato di Polizia; Ripristino viabilità sui Monti Dauni: vigili del fuoco ed esercito a lavoro; Emergenza maltempo, più di 300 interventi in 48 ore per i vigili del fuoco e continuano ad arrivare richieste di aiuto. Sicurezza, pressing sul ministero. Il prefetto: Primi rinforzi a maggio. Rimini non subirà tagli da RomaCassone: Piantedosi e i suoi funzionari conoscono bene la Riviera, avremo personale adeguato. Le polemiche sul presidio notturno della stazione ? Tanto rumore per nulla, la questione è stata risolta ... msn.com Arrivano i rinforzi al commissariato di poliziaDalla Questura spezzina sono stati inviati tre agenti provenienti da altri reparti. msn.com 5 dei 9 gol del turco sono arrivati da fuori area x.com Olbia, 08.04.2026 Oggi al nostro rifugio sono arrivati 5 cani del Comune di Loiri. Stasera ve ne presentiamo 3 Guardateli bene, perché quello che vedete è il fallimento della nostra società. RIMBALZATI PER 9 ANNI IN 3 CANILI DIVERSI. NESSUNO LI HA VOL - facebook.com facebook