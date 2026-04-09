Sondaggio Ghisleri dov' è ora Fdi Il Pd inchiodato crolla di nuovo
Secondo l'ultimo sondaggio condotto da Only Numbers per Porta a Porta, Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con una posizione stabile. Il Partito Democratico, invece, mostra un calo rispetto alle rilevazioni precedenti. I dati indicano che il partito di destra mantiene il vantaggio, mentre il centrosinistra registra una diminuzione nei consensi. Le percentuali raccolte riflettono un quadro politico ancora in movimento.
Fratelli d'Italia resta primo partito nell'ultimo sondaggio condotto da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. Anche se dalla rilevazione emerge un certo calo di FdI, allo stesso tempo si registra il crollo anche delle forze di opposizione, Pd in testa, che sembrano non approfittare affatto di questo momento. Scendendo nel dettaglio delle cifre, il partito di Giorgia Meloni perde il 2% rispetto alla rilevazione dello scorso 4 marzo e si attesta al 27,3%; mentre i dem di Elly Schlein calano dello 0,7 e si attestano al 22,3%. A seguire, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece guadagna l'1,2% portandosi all'11,7%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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