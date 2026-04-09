Sempre più persone scelgono di viaggiare da sole, alla ricerca di esperienze uniche e di libertà. La guida 2026 elenca dieci destinazioni considerate particolarmente sicure e affascinanti, ideali per chi decide di partire senza compagnia. Le mete selezionate coprono diverse regioni e offrono ambienti accoglienti e facilmente esplorabili, con strutture e servizi pensati per supportare i viaggiatori in autonomia. La scelta di queste destinazioni si basa su vari fattori di sicurezza e interesse turistico.

Quali sono i posti migliori per un solo travel? Questa è una domanda che riguarda tutti i generi, ma in particolare le donne: è un tema d’attualità molto esplorato, perché ci si interroga su luoghi e città più sicure per viaggiare da soli e soprattutto da sole. Spoiler, ce ne sono tanti e li scopriremo in questa guida sui solo travel 2026. Dalla Costa Rica alla Norvegia, dalla Spagna alla Scozia, le destinazioni per viaggiare da sole sono molto variegate. 10 mete sicure per un solo travel 2026. Solo travel è un modo elegante per dire che si viaggia da soli o da sole. È un tipo di turismo che è sempre esistito – forse l’esempio più celebre, sebbene non abbia semplici connotazioni turistiche, è il Cammino di Santiago de Compostela – ma oggi presenta dei risvolti fenomenologici interessanti.🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Solo travel, guida 2026: 10 mete sicure (e bellissime) per il tuo viaggio da sola

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