Per chi sceglie di viaggiare da sola, ci sono alcune destinazioni considerate particolarmente adatte e sicure nel 2026. Questa guida identifica dieci mete che offrono un mix di bellezza e sicurezza, attirando soprattutto chi desidera esplorare il mondo in autonomia. Le destinazioni selezionate si distinguono per infrastrutture, livello di sicurezza e accoglienza, rendendo più semplice pianificare un viaggio in totale tranquillità.

Quali sono i posti migliori per un solo travel? Questa è una domanda che riguarda tutti i generi, ma in particolare le donne: è un tema d’attualità molto esplorato, perché ci si interroga su luoghi e città più sicure per viaggiare da soli e soprattutto da sole. Spoiler, ce ne sono tanti e li scopriremo in questa guida sui solo travel 2026. Dalla Costa Rica alla Norvegia, dalla Spagna alla Scozia, le destinazioni per viaggiare da sole sono molto variegate. 10 mete sicure per un solo travel 2026. Solo travel è un modo elegante per dire che si viaggia da soli o da sole. È un tipo di turismo che è sempre esistito – forse l’esempio più celebre, sebbene non abbia semplici connotazioni turistiche, è il Cammino di Santiago de Compostela – ma oggi presenta dei risvolti fenomenologici interessanti. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Solo travel, guida 2026: 10 mete sicure (e bellissime) per il tuo viaggio da sola

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