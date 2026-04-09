Solitude Danilo Memoli presenta il nuovo album da HiFi Record a Padova

Venerdì 10 aprile alle 18, presso la Sala Club di HiFi Record a Padova, si svolgerà la presentazione del nuovo album di Danilo Memoli intitolato “Solitude”. L’evento si terrà nello spazio che, oltre a essere un negozio di dischi e hi-fi, ospita regolarmente incontri e approfondimenti dedicati al mondo musicale. Il disco vede Memoli interpretare brani di Duke Ellington, e sarà disponibile per l’ascolto durante l’appuntamento.

Si tiene venerdì 10 aprile, alle ore 18, presso la Sala Club di HiFi Record - non solo eccellente negozio di dischi e hi-fi padovano ma anche prezioso luogo di incontro per eventi ed approfondimenti sul mondo della musica - la presentazione del disco “Solitude - Danilo Memoli plays Duke Ellington. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Franco Cerri (1926-2021), al HiFi Record di Padova l'omaggio alla memoria di un uomo speciale“Franco Cerri (1926-2021), omaggio alla memoria di un uomo speciale” è l’evento che avrà luogo domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 18. Leggi anche: Marco Ligabue presenta il suo nuovo album a Treviglio