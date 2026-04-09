Solaro | via ai nuovi orti urbani ecco come ottenere un lotto

A Solaro sono state aperte le candidature per ottenere un lotto negli orti urbani di via Leonardo da Vinci. La gestione di queste aree verdi mira a coinvolgere i residenti e favorire l’uso condiviso degli spazi. Le domande devono essere presentate entro una data stabilita, seguendo le procedure indicate dal comune. L’obiettivo è promuovere la partecipazione della comunità e valorizzare il patrimonio verde della zona.

A Solaro, la gestione del verde urbano si trasforma in una concreta opportunità per il tessuto sociale locale con l’apertura delle candidature per gli orti di via Leonardo da Vinci. Il bando mira a definire la graduatoria quinquennale che reggerà le assegnazioni dal 2026 fino al 2031. La disponibilità riguarda 55 appezzamenti di terreno, le cui estensioni variano tra i 118 e i 214 metri quadrati. Ogni lotto è già delimitato e include una piccola struttura per custodire gli attrezzi agricoli. Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 7 maggio, tramite consegna fisica presso l’ufficio Urp o attraverso canali digitali come la posta elettronica certificata o l’email. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Solaro: via ai nuovi orti urbani, ecco come ottenere un lotto Leggi anche: Ravenna, 23 nuovi orti urbani in darsena: al via le domande per l’assegnazione Via della Repubblica 'corridoio ecologico' e orti urbani in via Miranda: caccia ai fondi regionali per il verdeTrasformare via della Repubblica in un ‘corridoio ecologico’: la Giunta comunale ha approvato, nella seduta odierna, l’atto di indirizzo per l’avvio... Argomenti più discussi: Nuovo bando di assegnazione degli orti comunali; Tamponamento sulla Statale: auto si ribalta su un fianco; Avviso distribuzione sacchetti raccolta differenziata della plastica; Solaro, Festival della Legalità: al Regina Elena la mostra Uno, dieci, cento agende rosse quale democrazia?. Aperte le candidature per gli orti comunali di Solaro, domande entro il 7 maggio. - facebook.com facebook