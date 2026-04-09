La questura di Terni ha emesso vari provvedimenti nei confronti di soggetti coinvolti in reati come spaccio di droga, furti e violenza sulle donne. Questi individui sono stati ritenuti pericolosi e sono stati soggetti a misure restrittive o preventive. Le azioni sono state adottate per contrastare comportamenti considerati rischiosi per la sicurezza pubblica. La questura ha seguito procedure specifiche per ciascun caso, senza dettagli sui nomi o sui soggetti coinvolti.

Spaccio di droga, furti, violenza sulle donne: sono diversi i reati che hanno contribuito a classificare alcuni soggetti come “pericolosi” e nei confronti dei quali la questura di Terni ha adottato diversi provvedimenti.Un cittadino tunisino, 43enne, è stato accompagnato nella giornata di ieri in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Una denuncia per spaccio e due fogli di via per "soggetti pericolosi": i controlli della PoliziaNel corso dei servizi della Questura in zona Speyer sono state complessivamente identificate 80 persone, di cui 53 stranieri Una denuncia e due fogli...

Temi più discussi: Soggetti pericolosi fra spaccio, furti e violenze sulle donne: i provvedimenti della questura di Terni; Tra Barriera e Aurora, nelle nuove zone rosse. Il prefetto: Così preveniamo i reati; Terni, fogli di via, avvisi orali, un'espulsione e un Daspo. Dalla Questura stretta sui soggetti pericolosi; Tornano le zone rosse: pugno duro contro degrado e spaccio in vista della Pasqua.

Allarme furti e spaccio di droga. Soggetti pericolosi via dal territorioNel contrasto della polizia ai fenomeni sempre più allarmanti dei furti e dello spaccio, il questore Michele Abenante ha emesso sei provvedimenti di prevenzione nei confronti di altrettanti soggetti ... lanazione.it

Smantellata rete di spaccio tra Calabria e Campania, chiuse le indagini per 7Una intensa e strutturata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere da più soggetti operanti in forma coordinata, è stata smantellata dai carabinieri della Compagnia di Soveria ... ansa.it

"Questo soggetti fanno sempre più paura". - facebook.com facebook

Maltempo versante adriatico: il Ministro @matteosalvinimi incontra i soggetti interessati. Nei prossimi giorni riaperte #A14 e linea ferroviaria. Domani sopralluogo del Ministro mit.gov.it/comunicazione/… x.com