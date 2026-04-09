Giovedì 9 aprile 2026, un blackout improvviso ha interrotto i servizi di Meta, impedendo a milioni di utenti di accedere ai social network principali. La sospensione dei servizi si è verificata in diverse aree e ha coinvolto le piattaforme di messaggistica e i social più diffusi. La mancanza di connessione ha causato l’interruzione di molte attività online e ha isolato temporaneamente numerosi utenti dalla rete.

Un improvviso blackout digitale ha colpito la mattinata di giovedì 9 aprile 2026, lasciando milioni di persone senza accesso ai principali canali social. Intorno alle ore 9:56, i servizi del gruppo Meta, inclusi Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno subito un’interruzione simultanea che ha interessato anche i residenti del capoluogo piemontese, trasformando una normale giornata lavorativa in un momento di isolamento comunicativo. L’impatto operativo tra disservizi tecnici e rallentamenti aziendali. Il problema si è manifestato con un’impennata immediata delle segnalazioni su Downdetector, pochi minuti dopo l’inizio del guasto. Molti utenti hanno segnalato di essere stati espulsi dai propri account o di aver incontrato schermate di caricamento infinite durante il tentativo di navigazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Social offline: il blackout di Meta paralizza il lavoro e i contatti

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