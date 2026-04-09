Si sono conclusi gli incontri informativi organizzati dalla banca romagnola con i soci sul territorio. Le sessioni si sono svolte in diverse città tra marzo e aprile, includendo anche un webinar sulla piattaforma Zoom. Durante gli eventi sono stati trattati temi riguardanti frodi e tutela online, coinvolgendo i partecipanti in discussioni su questi argomenti. Le manifestazioni hanno coinvolto diverse località della regione, concludendosi alla fine di marzo.

Si sono conclusi gli incontri informativi della Bcc con i soci sul territorio. Le manifestazioni si sono svolte a Imola (4 marzo), a Forlì (5 marzo), a Ravenna (13 marzo), a Lugo (16 marzo) a Cesena (19 marzo), a Faenza (30 marzo), terminando con un webinar sulla piattaforma Zoom (31 marzo). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Pensionati al centro: Spi Cgil Treviso in tour tra bilancio, diritti e referendum. Ascolto e tutela sul territorio.Pensionati in Movimento: Lo Spi Cgil di Treviso Avvia un Tour del Territorio tra Welfare, Legge di Bilancio e Referendum Lo Spi Cgil di Treviso ha...

Difesa, Portolano in Lombardia: focus su operatività e coordinamento con il territorioIl capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha visitato oggi in Lombardia il comando Pastrengo dei Carabinieri e il 1° Reggimento...

Temi più discussi: Soci e territorio, chiuso il tour informativo della banca romagnola: focus su frodi e tutela online; Cassa Rurale Valsugana e Tesino: solidità e impegno per il territorio; Approvato oggi dai Soci il bilancio 2025 di Interporto Padova; Fidimpresa Friulveneto: affidamenti per 450 milioni.

Il 2025 della Federazione Bcc: Più soci e sportelli nei territoriPiù soci, più raccolta e, dato in controtendenza nel settore, più sportelli aperti sul territorio. Il 2025 delle Bcc emiliano-romagnole si è chiuso con un delta positivo come conferma il presidente ... ilrestodelcarlino.it

Innovazione e territorio, giovani soci e socie delle Bcc delle Marche a confrontoTradurre i valori storici del mutualismo bancario con i linguaggi dell'era digitale. Questo l'obiettivo del cantiere di idee che vedrà protagonisti i giovani soci e socie delle Bcc marchigiane in una ... ansa.it

La Società Economica elegge il nuovo direttivo. L’assemblea generale dei soci si riunirà sabato, alle 9.30, alla sala Ghio – Schiffini di via Ravaschieri 15, a Chiavari. Quattordici i candidati all’ufficio di presidenza (in carica fino al 2029); cinque gli aspiranti al c - facebook.com facebook

Interrogati gli ex soci di Delmastro, Miriam e Mauro Caroccia, accusati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni per l'affare Bisteccheria. "Con 45mila euro" riferisce il legale "il sottosegretario ha fatto beneficenza quando Caroccia era incensurato" x.com