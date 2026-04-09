Domani alle 17 si terrà a Fermo un incontro presso la sala Amedeo Grilli della Cassa di Risparmio, dedicato al soccorso in mare. Il dibattito coinvolgerà professionisti di diversi settori che affronteranno questioni legate alle operazioni di salvataggio e alle emergenze sanitarie in ambito marittimo, con un focus particolare sulle difficoltà legate alle crisi migratorie in mare.

Domani, 10 aprile, alle ore 17.00, la sala Amedeo Grilli situata presso la sede della Cassa di Risparmio di Fermo ospiterà un confronto multidisciplinare sul tema del soccorso marittimo e delle sfide legate all’emergenza migratoria. L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Medici Cattolici nella sua sezione fermana, intende analizzare il fenomeno attraverso lenti giuridiche, organizzative e sanitarie, proponendo una visione che integri il diritto internazionale con la risposta operativa sul campo. Il punto di partenza dell’incontro sarà l’analisi del diritto internazionale, un pilastro fondamentale per comprendere i doveri legati al salvataggio in mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso in mare: esperti a Fermo tra diritto e urgenze sanitarie

Pensato nel 2009 per gestire le piccole urgenze sanitarie dei cittadini e svuotare i pronto soccorso, il numero unico europeo resta un miraggio in metà ItaliaMentre l’Italia si avvicina alla scadenza cruciale del 2026 per la riorganizzazione della sanità territoriale, un pezzo fondamentale del puzzle...

Sea-Watch 5 di nuovo in mare: revoca del fermo a Catania, ripartono le operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale.Catania – Il tribunale di Catania ha revocato il provvedimento di fermo della Sea Watch 5.

Emergenze e soccorso in mare, a Porto Cesareo la nuova frontiera della formazione: il corso con 40 medici e infermieri da tutta ItaliaÈ cominciata venerdì scorso e si concluderà oggi, domenica 28 settembre, a Porto Cesareo (Lecce) la prima edizione di Ware Course, la formazione avanzata per la gestione delle emergenze in mare con ... quotidianodipuglia.it

Msf torna in mare con nave Oyvon per soccorrere i migrantiMedici senza frontiere torna in mare con le attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale con una nuova nave: la Oyvon, che in norvegese significa speranza per l'isola. L'imbarcazione, al ... ansa.it