Negli ultimi tempi si assiste a un cambiamento nelle abitudini di incontro, con sempre più persone che scelgono di evitare l’alcol durante gli appuntamenti. La tendenza del sober dating si diffonde come alternativa ai tradizionali incontri in locali, puntando su momenti condivisi senza drink alcolici. Questa nuova modalità mira a favorire conversazioni più autentiche e a creare connessioni più sincere tra i partecipanti.

“Ti va di andare a bere uno spritz?” No, grazie. La nuova tendenza del sober dating rivela come stiamo preferendo organizzare appuntamenti più “sobri”, ossia senza il consumo eccessivo di alcol, per favorire delle conversazioni più profonde. Il sober dating non ci lascia scampo: dobbiamo farci coraggio e affrontare di petto l’appuntamento. Sober dating: la nuova frontiera degli appuntamenti. Dobbiamo rassegnarci: niente aiutini, niente scuse. Affrontare gli appuntamenti senza alcol, con l’imbarazzo classico delle prime volte, i silenzi di quando non si sa cosa dire, le domande che potrebbero risultare scomode. È ciò che ci chiede di vivere, implicitamente, il sober dating. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sober dating: innamorarsi senza bere alcolici

Il segreto per innamorarsi? La cucina batte le app di dating. "Ecco cosa cerca davvero la Gen Z"La tendenza, evidenziata da uno studio, è confermata anche dal cesarino romagnolo Giacomo Asioli: "Molte persone si iscrivono ai miei corsi di cucina...

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