SoLe resta Nebuloni | Parabiago protesta per i servizi ai minori

L’assemblea dei Comuni soci dell’Azienda Sociale del Legnanese ha deciso di confermare Nebuloni come presidente della società. La scelta è stata comunicata dopo una riunione in cui si è discusso anche delle problematiche legate ai servizi rivolti ai minori. La decisione ha suscitato reazioni tra i cittadini di Parabiago, che hanno manifestato il proprio dissenso riguardo alle modalità di gestione. La questione rimane al centro del dibattito locale.

L’assemblea dei Comuni soci dell’Azienda Sociale del Legnanese ha sancito la permanenza di Nebuloni alla guida della So.Le., nonostante il dissenso espresso dal Comune di Parabiago. La decisione, avvenuta nella giornata di mercoledì 8 aprile 2026, ha scatenato una reazione di forte sconcerto da parte dell’amministrazione parabiaghese, che vede nella riconferma della presidente un ostacolo al superamento delle criticità emerse nel precedente mandato. Uno stallo decisionale tra continuità e gestione dei servizi delicati. Il fulcro della controversia risiede nella gestione di settori estremamente sensibili per il tessuto sociale del territorio. Raffaele Cucchi, sindaco di Parabiago, ha sollevato dubbi sostanziali legati proprio alla conduzione del servizio dedicato agli affidi e alla tutela dei minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - So.Le., resta Nebuloni: Parabiago protesta per i servizi ai minori Parabiago, Donata Nebuloni confermata presidente di So.Le. Il Comune protesta: “Incomprensibile, siamo preoccupati”Parabiago (Legnano), 9 aprile 2026 – Donata Nebuloni è stata confermata alla presidenza del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Sociale del... Il business delle case-famiglia. Un miliardo per i minori in carico ai servizi socialiMentre tre autorità in materia come Massimo Ammaniti, Vittorino Andreoli e Claudio Risé, rispettivamente ex docente di psicologia dello sviluppo, ex...