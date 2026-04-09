Sms sulla posizione Tari e link sospetti | l’ultima truffa online segnalata anche a Lecce

Da lecceprima.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio di testo che informa di presunte irregolarità nel pagamento della Tari, accompagnato da un link da cliccare o un numero da chiamare per risolvere la questione, è stato segnalato anche a Lecce. La comunicazione invita a verificare la propria posizione e a seguire le istruzioni fornite, ma si tratta di una truffa online riconosciuta dalle autorità.

LECCE – Un messaggio che segnala presunte irregolarità nel pagamento della Tari, un link da cliccare o un numero da contattare per “regolarizzare la posizione”.È così che si presenta una delle ultime varianti di truffa segnalata anche a Lecce, dove alcuni cittadini hanno ricevuto sms costruiti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Attenzione: truffa SMS sulla posizione Tari, non fidatevi di messaggi sospetti!

«La posizione Tari risulta irregolare»: ma è una truffa, attenzione all'smsIl Comune di Piacenza e la società di riscossione Ica informano i cittadini che eventuali messaggi telefonici con l’invito a contattare numeri a...

Temi più discussi: Devi pagare la TARI: circola sempre di più il messaggio truffa, come difendersi; La posizione Tari risulta irregolare, ma è una truffa: come riconoscerla; Falsi SMS sulla TARI, l’allarme di Ecoambiente: Non rispondete e non chiamate quei numeri; Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio.

sms sulla posizione tariAttenzione agli SMS sulla TARI irregolare, sempre più diffusi in tutta Italia e costruiti per sembrare credibili mentre nascondono una truffa ben organizzataDietro gli SMS sulla TARI irregolare si nasconde una trappola che sfrutta urgenza e paura per spingere a pagare o condividere informazioni personali ... libero.it

sms sulla posizione tariSms sulla posizione Tari e link sospetti: l’ultima truffa online segnalata anche a LecceNuove segnalazioni anche nel Salento riaccendono l’attenzione su phishing, smishing e altre frodi. I numeri della Polizia Postale confermano la crescita del fenomeno ... lecceprima.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.