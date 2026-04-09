Sms sulla posizione Tari e link sospetti | l’ultima truffa online segnalata anche a Lecce
Un messaggio di testo che informa di presunte irregolarità nel pagamento della Tari, accompagnato da un link da cliccare o un numero da chiamare per risolvere la questione, è stato segnalato anche a Lecce. La comunicazione invita a verificare la propria posizione e a seguire le istruzioni fornite, ma si tratta di una truffa online riconosciuta dalle autorità.
LECCE – Un messaggio che segnala presunte irregolarità nel pagamento della Tari, un link da cliccare o un numero da contattare per “regolarizzare la posizione”.È così che si presenta una delle ultime varianti di truffa segnalata anche a Lecce, dove alcuni cittadini hanno ricevuto sms costruiti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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