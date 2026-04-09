Smartphone e sviluppo infantile le regole pratiche per evitare il cellulare | come proteggere la connessione visiva con il neonato

Negli ultimi anni, molte famiglie hanno adottato l'uso dei dispositivi elettronici come metodo di intrattenimento per i bambini più piccoli. Questa tendenza ha portato a discussioni sulle possibili conseguenze e sulle strategie per limitarne l'uso. Alcuni esperti suggeriscono di adottare regole pratiche per preservare il contatto visivo con il neonato e ridurre la dipendenza dai cellulari. La questione riguarda la tutela dello sviluppo infantile e la gestione dell'attenzione delle famiglie.

L'uso dei dispositivi elettronici per intrattenere i bambini più piccoli è una pratica sempre più diffusa nelle famiglie di oggi. In un recente video, l'esperta Daniela Lucangeli analizza questa abitudine fornendo spunti di riflessione molto pratici per i genitori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Cellulare ai bambini: Le 5 regole (più una) per evitare la dipendenza digitaleAGI - Si inizia prestissimo, spesso a 10 anni con il regalo per la Prima Comunione. Temi più discussi: Il bambino digitale; Quel gesto col cellulare che sembra innocuo ma sta cambiando il cervello dei bambini e le conseguenze invisibili sulla crescita; Il continuo scroll impedisce lo sviluppo dell'attenzione e crea dipendenza. Vi spiego come difendere i vostri bambini. INTERVISTA al Professor Giovanni Mento; Bambini e schermi digitali: non è più solo un tablet. L’infanzia connessa: se lo smartphone diventa la nuova culla digitaleNon è più una questione di minuti rubati al gioco all'aperto, ma di un’architettura della crescita completamente riscritta. I dati dell’Università Niccolò ... chiamamicitta.it Pc, smartphone e videogame alterano lo sviluppo cerebrale dei bambini: allarme dei pediatri francesiRoma, 2 maggio 2025 – Nuovo allarme sui rischi legati all’esposizione dei bambini di età inferiore ai sei anni a monitor e schermi di tv, tablet, computer, videogiochi e smartphone. L’ultimo in ordine ... quotidiano.net IL FOCUS / Social vietati agli Under 14, ecco cosa prevede la legge che nasce in Veneto. Quattro articoli per rendere smartphone e tablet strumenti a misura di adolescenti, il dispositivo voluto dal presidente Alberto Stefani. In sintesi i contenuti del provvedime - facebook.com facebook Smartphone standard e pieghevoli, ma anche tablet: una cinquina di dispositivi acquistabili solo all'estero o da importatori x.com