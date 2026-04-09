Slot sostiene che il Liverpool è fortunato ad avere solo due gol di svantaggio dopo la prestazione sdentata di Parigi

Dopo la partita a Parigi, Slot ha commentato che il Liverpool è “fortunato” ad avere solo due gol di svantaggio. La squadra inglese ha mostrato una prestazione giudicata insoddisfacente, con diverse occasioni mancate e una difesa che ha subito molte occasioni. La partita ha visto il team francese dominare sul campo, lasciando poche speranze di rimonta per i Reds. La critica si concentra sulla mancanza di incisività e sulla fragilità difensiva.

2026-04-09 00:02:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Arne Slot crede che il Liverpool possa ribaltare la situazione contro il Paris Saint-Germain la prossima settimana Arne Slot ha ammesso che il Liverpool ha avuto la fortuna di lasciare Parigi con solo due gol di svantaggio dopo la schiacciante sconfitta all’andata dei quarti di finale di Champions League contro il PSG, ma ha insistito sul fatto che il pareggio rimane molto vivo in vista della gara di ritorno ad Anfield. I Reds sono stati battuti per lunghi periodi al Parc des Princes e Slot è stato sincero nel valutare la prestazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Slot sostiene la stella del Liverpool per eguagliare l’eredità di Salah dopo l’abbagliante prestazione della FA CupArne Slot ha elogiato l’ala adolescente Rio Ngumoha dopo la sua impressionante prestazione nella vittoria per 3-1 della FA Cup sui Wolves, ma ha...

L’uscita di Andy Robertson, l’ingaggio di un nuovo difensore e il gol in 10 uomini: tutto ciò che l’allenatore del Liverpool Arne Slot ha detto alla stampa dopo la sconfitta contro il BournemouthL’allenatore del Liverpool Arne Slot ha parlato alla stampa dopo la sconfitta per 3-2 dei Reds per mano del Bournemouth.

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Il Liverpool cambia allenatore? Slot ha delle attenuanti, ma il futuro non è assicuratoJurgen Klopp è tornato ad Anfield la scorsa settimana, per un evento di beneficenza e in veste di ambasciatore del Liverpool, ma questo ha messo. tuttomercatoweb.com

Sostiene di non aver anticipato l’intervento di espianto del cuore del piccolo Domenico Caliendo. E lo fa facendo leva su una foto e su un video fatti all’interno della sala operatoria dell’ospedale Monaldi. In sintesi: non c’è stato alcun espianto anticipato o azza - facebook.com facebook